أول مناظرة تلفزيونية تجمع هاريس وترامب اليوم

واشنطن- (د ب أ)

لأول مرة في الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية هذه، تجرى مساء اليوم الثلاثاء مناظرة تلفزيونية مرتقبة تجمع بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وتعد المناظرة التي ستجمع نائبة الرئيس الأمريكي والرئيس الأمريكي السابق الحدث الأبرز خلال الشهرين المتبقيين من الحملة الانتخابية، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل.

وستنظم المناظرة شبكة " ايه بي سي" الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش).

وتمثل المناظرة اختبارا لهاريس على وجه الخصوص. وقد حلت هاريس / 59 عاما/ محل الرئيس الأمريكي جو بايدن كمرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي منذ بضعة أسابيع.

ومن ناحية أخرى، تعد هذه هي المناظرة الثانية بالنسبة لترامب.

وتبدو المنافسة بين هاريس وترامب متقاربة.

فقد أظهر تحليل لشبكة "سي إن إن" الأمريكية لعدة استطلاعات أن هاريس تحظى بدعم 49% وترامب 47%.





