لجنة عربية تؤكد ضرورة حشد العالم ضد محاولات إسرائيل تغيير الوضع في الأقصى

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أكدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة التابعة لمجلس الجامعة العربية ضرورة حشد موقف دولي فاعل ضد محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

جاء ذلك في بيان صادر بختام أعمال اجتماع اللجنة الوزارية العربية التي عقدت برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وعضوية كل من مملكة البحرين بصفتها رئاسة القمة العربية الحالية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن والمملكة العربية السعودية ودولة فلسطين ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والأمين العام الجامعة الدول العربية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على هامش أعمال الدورة العادية (162) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

واتفقت اللجنة على أهمية تعزيز التحرك لدى المنظمات الإقليمية والدولية للاستمرار في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأماكن المقدسة وخروقات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت على أهمية دعم كل ما تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية من جهود وخطوات لحماية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف من السياسات والإجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم ومواجهة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة .

ونوهت بأهمية تعزيز الجهود العربية والاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة للدفع نحو فرض إجراءات تقييدية ورادعة لوقف الاعتداءات على المقدسات تتضمن عقوبات دولية على مطلقي التصريحات من المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين وعلى ارهاب المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس المحتلة.

وكلفت اللجنة بعثات الجامعة وسفراء الدول الأعضاء في اللجنة للبناء على مواقف الأطراف الدولية المؤثرة التي صدرت مؤخرا ضد الممارسات والتصريحات الإسرائيلية المتطرفة والعمل على إصدار موقف دولي حازم تجاه تلك الممارسات مع التحذير من خطورة تبعاتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم بأسره ودعوة مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية.

كما كلفت اللجنة الأمين العام بالتنسيق مع الدول الأعضاء في اللجنة لمتابعة آليات تحرك اللجنة وفق مضامين هذا البيان والمستندة إلى قرار إنشائها.

وعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي خلال أعمال اللجنة التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها السابع والاتصالات التي أجرتها إثر التصعيد الاسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وسبل مواجهة ووقف هذه الاعتداءات المدانة والانتهاكات المرفوضة والتي تتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

كما استمعت اللجنة لإحاطة قدمتها وزير الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين فارسين شاهين حيث اطلعت اللجنة على خطورة ما تتعرض له مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وما يتعرض له سكانها الفلسطينيين.

وأشارت الوزيرة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل وفق خطط متسارعة لتهويد مدينة القدس وأحيائها من حيث زيادة وتيرة الاستيطان وهدم المنازل وطرد السكان الفلسطينيين وسحب الهويات والسماح للمستوطنين والجماعات المتطرفة بأداء صوات تلمودية يهودية في باحاته في مقابل منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد وأداء العبادات كذلك تطرقت معالي الوزيرة إلى تسارع وتيرة الاستيطان في داخل المدينة وفي محيطها عبر بناء أحياء استيطانية لعزل البلدة القديمة عن محيطها الفلسطيني تمهيدا لمحاصرة المدينة بأحزمة استيطانية.