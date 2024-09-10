إصابة شخصين في قصف إسرائيلي على شرق لبنان

بيروت- (د ب أ)

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في قصف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في شرق لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "استهدفت مسيرة صهيونية بصاروخ جو-أرض دراجة نارية على طريق باب مارع -صغبين في البقاع الغربي، وتصادف مرور سيارة مدنية أثناء الاستهداف، مما أدى إلى سقوط جريحين تم نقلهما إلى أحد مستشفيات المنطقة".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام في جنوب لبنان، كما ألقت محلّقة إسرائيلية القنابل على منطقة مفتوحة بين بلدتي كفركلا و ديرميماس الجنوبيتين.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.