إعلان

BBC

إصابة شخصين في قصف إسرائيلي على شرق لبنان

12:09 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

إصابة شخصين في قصف إسرائيلي أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بيروت- (د ب أ)

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في قصف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في شرق لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "استهدفت مسيرة صهيونية بصاروخ جو-أرض دراجة نارية على طريق باب مارع -صغبين في البقاع الغربي، وتصادف مرور سيارة مدنية أثناء الاستهداف، مما أدى إلى سقوط جريحين تم نقلهما إلى أحد مستشفيات المنطقة".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام في جنوب لبنان، كما ألقت محلّقة إسرائيلية القنابل على منطقة مفتوحة بين بلدتي كفركلا و ديرميماس الجنوبيتين.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

إصابة شخصين في قصف إسرائيلي قصف إسرائيلي على شرق لبنان صف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإعلان عن المواعيد الجديدة لإغلاق المحلات والكافيهات
غدًا.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن الضرائب
القبض على سعد الصغير فور عودته من أمريكا
بعد التعديل.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا
موجة حارة جديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة