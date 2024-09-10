حماس: التصريحات الأمريكية الأخيرة أثبتت تواطؤ فاضح مع إسرائيل

(وكالات)

نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، باتهامات الإدارة الأمريكية للحركة بعرقلة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، قائلة إن الاتهامات الأمريكية أوضحت "تماه فاضح مع الموقف الإسرائيلي".

وقالت حركة حماس إن اتهامات مستشار الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، للحركة بتغيير بعض شروطها خلال المفاوضات لا أساس له من الصحة.

وأضافت حماس في بيانها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد عجزها عن الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبحت تعتقد أن إلقاء اللوم على حماس أقل كلفة في ظل الانتخابات الأمريكية.

وأفادت حماس، أن العالم يعرف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو من أضاف شروطا ومطالب جديدة وليست حركة حماس.

وكان جون كيربي، قد اتهم حركة حماس أمس الاثنين، بأنها العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.