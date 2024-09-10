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BBC

الجيش الأوكراني يُعلن إسقاط جميع الطائرات المسيرات التي هاجمت كييف

11:41 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

الجيش الاوكراني

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كييف - (د ب أ)

أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لم تخفف من حدة هجماتها الجوية على أوكرانيا والعاصمة كييف منذ بداية سبتمبر الجاري.

وقال البيان إن "الطائرات الروسية المسيرة شكلت مجددا تهديدا للعاصمة الأوكرانية في ليلة 10 سبتمبر الجاري"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف البيان أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في كييف واستمرت لنحو ساعتين.

وقال البيان "طوال هذا الوقت، كانت الطائرات المسيرة الروسية تقترب من العاصمة من اتجاهات مختلفة. وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية جميع الطائرات المسيرة المعادية".

وبحسب سلطات المدينة، لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار أو ضحايا.

الجيش الأوكراني اسقاط الطائرات المسيرات هجمات جوية
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