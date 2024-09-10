وزير الخارجية يبحث ضرورة وقف العدوان على غزة

وكالات

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إنه بحث مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "ضرورة وقف العدوان على غزة وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات".

وجاء هذا خلال مباحثات في القاهرة أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل، إن الأزمات في المنطقة تشكل خطرا على مصر والاتحاد الأوروبي.

ورأى بوريل أن من الواجب "إطلاق مسار متكامل للتوصل إلى حل للوضع في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي حاول المساعدة في إنهاء الحرب.

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