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مجلس الوزراء اللبناني يرجئ جلسة لعدم اكتمال النصاب

11:30 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

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بيروت - (د ب أ)

أرجأت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني جلسة كانت مقررة صباح اليوم الثلاثاء بسبب عدم اكتمال النصاب، وسط احتجاجات قام بها العسكريون المتقاعدون.

وكان على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء 61 بنداً، بالإضافة إلى البدء بدراسة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.

ونفّذ عشرات العسكريين المتقاعدين اعتصاماً منذ الصباح الباكر في محيط السرايا الحكومي لمنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ونجحوا في قطع كل الطرق المؤدية إلى السرايا الحكومي، كما أقفلوا المداخل المؤدية إليها لمنع الوزراء من الوصول.

وأحرق المعتصمون الإطارات تعبيراً عن رفضهم لانعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش موازنة العام 2025، قبل تحقيق مطالبهم، ملوّحين بالتصعيد في حال لم تتم الاستجابة لها.

ويطالب العسكريون المتقاعدون بإدراج بنود تتعلق بزيادة رواتبهم في موازنة العام 2025 ما يسمح لهم بالعيش بكرامة.

لبنان مجلس الوزراء اللبناني بيروت
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