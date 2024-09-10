عبدالعاطي يصدر قرارا بتعيين تميم خلاف متحدثا باسم وزارة الخارجية

وكالات

أصدر بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة قرارا بتعيين السفير/ تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية ومشرفا على إدارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفا للسفير/ أحمد أبوزيد بعد صدور قرار جمهورى بتعيينه سفيرا لمصر فى بروكسل.

كان السفير/ تميم خلاف يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الشمالية، وسبق له العمل كمستشار سياسى بالسفارة المصرية بواشنطن ومشرف على المكتب الإعلامي بالسفارة، وعمل ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفارة المصرية فى البرازيل.

وسبق له العمل على مدار عشر سنوات فى العمل الدبلوماسى متعدد الأطراف، حيث كان مديرا لشؤون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وعضوا بإدارة الأمم المتحدة ومثل مصر فى العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية بالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان مفاوض مصر الرئيسى فى المفاوضات التى جرت لصياغة معاهدة حظر الأسلحة النووية التي تم اعتمادها بالأمم المتحدة عام 2017.

سبق انتداب السفير/ تميم خلاف الى رئاسة الجمهورية، كما عمل بمكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

حصل على شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1999، ورسالة ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة لندن للاقتصاد LSE عام 2003، وكان زميلا بمركز وثرهد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد عامي 2008/ 2009.