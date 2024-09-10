إعلان

BBC

اجتماع هيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية لمتابعة مخرجات "قمة البحرين"

10:50 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

القمة العربية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

أ ش أ

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعا اليوم الثلاثاء، على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وتناقش اللجنة تقريرا نصف سنوي أعدته الهيئة على مستوى المندوبين الدائمين حول متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة التي عقدت في البحرين.

وتتكون الهيئة من البحرين رئيسا وعضوية كل من السعودية والعراق والمغرب وموريتانيا واليمن بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتعتبر هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات هي الآلية العربية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية.

هذا المحتوى من

Asha
القمة العربية قمة البحرين مملكة البحرين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الصحة الفلسطيني: سنتحرك دوليا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا

إعلان

إعلان

القبض على سعد الصغير فور عودته من أمريكا
بعد التعديل.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا
موجة حارة جديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة