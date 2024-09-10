أول تعليق من "حماس" على ادعاءات الاحتلال وجود عناصر من المقاومة بين خيام النازحين

وكالات

نفت حماس وجود مسلحين في المنطقة التي استهدفتها غارة إسرائيلية في منطقة المواصي بخان يونس وأسفرت عن إستشهاد العشرات داخل خيام النازحين.

وقالت حماس في بيان "نؤكد أن ادعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف هو كذب مفضوح يسعى من خلاله لتبرير هذه الجرائم البشعة، وقد أكدت المقاومة مرارا نفيها وجود أي من عناصرها بين التجمعات المدنية أو استخدام هذه الأماكن لأغراض عسكرية".

وأضافت "هذا الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ في منطقة كان جيش الاحتلال أعلنها آمنة هو تأكيد على مضي حكومة الاحتلال النازية في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني.، وذلك بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان على شعبنا".، بحسب وسائل إعلام دولية.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إن 65 شخصا منهم نساء وأطفال سقطوا بين شهيد وجريح في غارات جوية إسرائيلية على خيام نازحين في جنوب القطاع.

وأفاد سكان ومسعفون بأن أربعة صواريخ على الأقل استهدفت خياما في منطقة المواصي المعلنة منطقة إنسانية قرب خان يونس والمكتظة بالنازحين الفارين من أماكن أخرى في القطاع الفلسطيني.