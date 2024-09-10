مقتل طفل إثر هجوم مسيرات أوكرانية في موسكو

وكالات

أعلنت السلطات الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن طفلا لقي مصرعه بعد سقوط طائرة بدون طيار أوكرانية على مبنى سكني في إحدى ضواحي موسكو الليلة الماضية، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم أوكراني وأسقطت عدة طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه مدينة موسكو.

وكتب سوبيانين في قناته على "تليجرام": "صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية في منطقة ليوبيرتسي هجوما بطائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو".