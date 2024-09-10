مجزرة خان يونس.. الصحة الفلسطينية: نقص حاد في الأدوية بمستشفيات غزة

كتب- محمد فتحي:

أكد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أن مستشفيات قطاع غزة قد تخرج جميعها من الخدمة في وقت قريب نظرا للنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أن الإمكانات الطبية الضعيفة تحول دون القدرة على التعامل مع آثار العدوان المتصاعد على قطاع غزة.

وتابع: نعاني نقصا شديدا في الوقود بمستشفيات القطاع وأصحاب الحالات الحرجة سيكون محكوم عليهم بالإعدام حال توقفت المولدات الكهربائية.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة جنوبي قطاع غزة، من خلال استهداف خيام للنازحين جنوب غربي خان يونس، أسفرت عن وقوع شهداء ومصابون وعدد كبير من المفقودين.

ووقعت المجزرة الإسرائيلية في منطقة مواصي خان يونس وتم استهداف خيام النازحين بخمسة صواريخ.

وامتد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، بعد هجمات حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، لمدة 11 شهرا، مع فشل محادثات وقف إطلاق النار الأخيرة في التوصل إلى انفراجة، ووصول العنف في الضفة الغربية إلى مستويات مرتفعة.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 40900 فلسطيني، بحسب وزارة الصحة، كما تسببت الحرب في دمار هائل وفي نزوح حوالي 90 بالمائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، عدة مرات في كثير من الأحيان.