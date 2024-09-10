مجزرة خان يونس.. الصحة الفلسطينية: 70 شهيدا ومصابا وصلوا للمستشفيات

كتب- محمد فتحي:

قال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، إن أكثر من 70 شهيدا ومصابا وصلوا للمستشفيات، لافتا إلى أن العشرات لا يزالون مفقودين جراء مجزرة خان يونس، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، انه لا يوجد مكان آمنا في قطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال دمر أكثر من 30 خيمة في مواصي خان يونس.

وأشار إلى أن هناك العديد من الفلسطينين استشهدوا، بالإضافة إلى إصابة العشرات في مجزرة خان يونس، لافتا إلى أن الكثير من المصابين يعانون بترا في الأطراف.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة جنوبي قطاع غزة، من خلال استهداف خيام للنازحين جنوب غربي خان يونس، أسفرت عن وقوع شهداء ومصابون وعدد كبير من المفقودين.

ووقعت المجزرة الإسرائيلية في منطقة مواصي خان يونس وتم استهداف خيام النازحين بخمسة صواريخ.

وامتد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، بعد هجمات حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، لمدة 11 شهرا، مع فشل محادثات وقف إطلاق النار الأخيرة في التوصل إلى انفراجة، ووصول العنف في الضفة الغربية إلى مستويات مرتفعة.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 40900 فلسطيني، بحسب وزارة الصحة، كما تسببت الحرب في دمار هائل وفي نزوح حوالي 90 بالمائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، عدة مرات في كثير من الأحيان.