كانت متجهة لموسكو.. الدفاعات الجوية الروسية تُسقط مسيرات أوكرانية

وكالات

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم أوكراني وأسقطت عدة طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه مدينة موسكو، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب سوبيانين في قناته على "تليجرام": "صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية في منطقة ليوبيرتسي هجوما بطائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو".

وفي وقت لاحق، أعلن عمدة المدينة عن تدمير طائرتين مسيرتين أخريين في منطقة رامنسكي، وبحسب البيانات الأولية، لا توجد أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام، ويعمل متخصصو خدمات الطوارئ هناك.

وأشار إلى أنه تم إسقاط 4 طائرات مسيرة عند اقترابها من موسكو في منطقة مدينة بودولسك".

وكانت آخر مرة هاجمت فيها طائرات مسيرة العاصمة الروسية بشكل واسع في الأول من سبتمبر الجاري، إذ تسببت حطام إحدى المسيرات التي تم إسقاطها بتدمير غرفة فنية منفصلة في مصفاة النفط في موسكو.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل دوري المناطق الروسية القريبة من حدودها وعلى وجه الخصوص المناطق الآهلة بالمدنيين والبنى التحتية في محاولة منها لزرع الرعب وإحباط المعنويات وزعزعة الثقة وسط المواطنين.