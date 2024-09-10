مجزرة خان يونس.. الدفاع المدني الفلسطيني: اختفاء عائلات بين الرمال نتيجة القصف

وكالات

قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن القصف الإسرائيلي التي استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس تسبب باختفاء عائلات كاملة بين الرمال، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني، أن هناك عشرات القتلى والجرحى سقطوا إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين في عداد المفقودين.

وأكد الدفاع المدني الفلسطيني، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت تجمعا يشمل 20 خيمة على الأقل في منطقة مأهولة بالسكان، بواسطة صواريخ ارتجاجية ثقيلة.

وقال الدفاع المدني، إنه حتى اللحظة تم انتشال 65 نازحا بين شهيد وجريح في مجزرة مواصي خان يونس، وما زالت عملية الإنقاذ مستمرة.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقرب من 94761 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف آخرين في عداد المفقودين.

وأدى الحصار المستمر على غزة إلى نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المنطقة.

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني قبل غزو المنطقة في السادس من مايو الماضي.