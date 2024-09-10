مجزرة خان يونس.. الطيران الإسرائيلي استخدم صواريخ ارتجاجية ثقيلة في الغارات

وكالات

أكد الدفاع المدني في غزة، أن الطيران الإسرائيلي استخدم صواريخ ارتجاجية ثقيلة في الغارات على خيام النازحين بمواصي خان يونس، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتم انتشال ٦٥ شـهيدًا ومصابًا جراء مجزرة مواصي خان يونس، إذ أن عمليات الانتشال لا تزال مستمرة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك احتمال بوجود مسؤولين كبار ضمن القتلى في خان يونس.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت تجمعا يشمل 20 خيمة على الأقل في منطقة مأهولة بالسكان في خان يونس.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارة الجوية على خان يونس استهدفت مركز قيادة لحركة حماس.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة جنوبي قطاع غزة، من خلال استهداف خيام للنازحين جنوب غربي خان يونس، أسفرت عن وقوع شهداء ومصابون وعدد كبير من المفقودين.

ووقعت المجزرة الإسرائيلية في منطقة مواصي خان يونس وتم استهداف خيام النازحين بخمسة صواريخ.