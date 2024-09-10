مجزرة خان يونس.. انتشال ٦٥ شـهيدًا ومصابًا حتى الآن

كتب- محمد فتحي:

قال الدفاع المدني الفلسطيني، إنه تم انتشال ٦٥ شـهيدًا ومصابًا جراء مجزرة مواصي خان يونس، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف الدفاع المدني الفلسطيني، أن عمليات الانتشال لا تزال مستمرة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك احتمال بوجود مسؤولين كبار ضمن القتلى في خان يونس.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت تجمعا يشمل 20 خيمة على الأقل في منطقة مأهولة بالسكان في خان يونس.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارة الجوية على خان يونس استهدفت مركز قيادة لحركة حماس.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة جنوبي قطاع غزة، من خلال استهداف خيام للنازحين جنوب غربي خان يونس، أسفرت عن وقوع شهداء ومصابون وعدد كبير من المفقودين.

ووقعت المجزرة الإسرائيلية في منطقة مواصي خان يونس وتم استهداف خيام النازحين بخمسة صواريخ.

وامتد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، بعد هجمات حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، لمدة 11 شهرا، مع فشل محادثات وقف إطلاق النار الأخيرة في التوصل إلى انفراجة، ووصول العنف في الضفة الغربية إلى مستويات مرتفعة.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 40900 فلسطيني، بحسب وزارة الصحة، كما تسببت الحرب في دمار هائل وفي نزوح حوالي 90 بالمائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، عدة مرات في كثير من الأحيان.