مجزرة خان يونس.. الغارات استهدفت 20 خيمة في منطقة مأهولة بالسكان

وكالات

قال الدفاع المدني في قطاع غزة، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت تجمعا يشمل 20 خيمة على الأقل في منطقة مأهولة بالسكان في خان يونس، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارة الجوية على خان يونس استهدفت مركز قيادة لحركة حماس.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر طبية، أن 6 فلسطينيين استشهدوا في القصف الإسرائيلي على خان يونس.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة جنوبي قطاع غزة، من خلال استهداف خيام للنازحين جنوب غربي خان يونس، أسفرت عن وقوع شهداء ومصابون وعدد كبير من المفقودين.

ووقعت المجزرة الإسرائيلية في منطقة مواصي خان يونس وتم استهداف خيام النازحين بخمسة صواريخ.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غاراتها على خيام النازحين في مواصي خان يونس على شكل حزام ناري.

وأضاف الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه تواصل نقل الشهداء والمصابين جراء المجزرة الإسرائيلية بخان يونس للمستشفيات.

وأشار إلى أن القصف الذي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس خلف حفرا بعمق 9 أمتار.

وامتد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، بعد هجمات حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، لمدة 11 شهرا، مع فشل محادثات وقف إطلاق النار الأخيرة في التوصل إلى انفراجة، ووصول العنف في الضفة الغربية إلى مستويات مرتفعة.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 40900 فلسطيني، بحسب وزارة الصحة، كما تسببت الحرب في دمار هائل وفي نزوح حوالي 90 بالمائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، عدة مرات في كثير من الأحيان.