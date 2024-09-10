وقوع شهداء ومصابين.. غارات إسرائيلية على خيام النازحين في خان يونس

كتب- محمد فتحي:

قال الدفاع المدني الفلسطيني، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غاراتها على خيام النازحين في مواصي خان يونس على شكل حزام ناري، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه تواصل نقل الشهداء والمصابين جراء المجزرة الإسرائيلية بخان يونس للمستشفيات.

وأشار إلى أن القصف الذي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس خلف حفرا بعمق 9 أمتار.

وامتد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، بعد هجمات حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، لمدة 11 شهرا، مع فشل محادثات وقف إطلاق النار الأخيرة في التوصل إلى انفراجة، ووصول العنف في الضفة الغربية إلى مستويات مرتفعة.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 40900 فلسطيني، بحسب وزارة الصحة، كما تسببت الحرب في دمار هائل وفي نزوح حوالي 90 بالمائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، عدة مرات في كثير من الأحيان.