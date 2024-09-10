الأونروا: إسرائيل اعترضت قافلة متجهة لشمال غزة تحت تهديد السلاح

كتب- محمد فتحي:

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الجيش الإسرائيلي اعترض قافلة متجهة لشمال غزة تحت تهديد السلاح رغم التنسيق المسبق، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للوكالة، فإن الحادث يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الموظفين الأمميين في قطاع غزة، مؤكدة على أنه يجب حماية الموظفين الأممين في قطاع غزة وتمكينهم من أداء واجبهم بحسب ما يقتضيه القانون.

وامتد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، بعد هجمات حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، لمدة 11 شهرا، مع فشل محادثات وقف إطلاق النار الأخيرة في التوصل إلى انفراجة، ووصول العنف في الضفة الغربية إلى مستويات مرتفعة.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 40900 فلسطيني، بحسب وزارة الصحة، كما تسببت الحرب في دمار هائل وفي نزوح حوالي 90 بالمائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، عدة مرات في كثير من الأحيان.