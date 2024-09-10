إعلان

BBC

إسرائيل توقف قافلة أممية بغزة بزعم وجود مشتبه بهم

12:04 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

إسرائيل توقف قافلة أممية بغزة أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي توقيف قافلة تابعة للأمم المتحدة شمالي غزة لاستجواب فلسطينيين مشتبه بهم.

وأوضح الجيش أن القافلة لم تكن تنقل لقاحات الوقاية من شلل الأطفال، وقال إن معلومات استخباراتية أشارت إلى أن عددا من "المشتبه بهم الفلسطينيين" كانوا في القافلة.

من جانبه، قال متحدث من الأمم المتحدة إن المنظمة على دراية بواقعة تشمل موظفين ومركبات تابعين لها، وأكد أن الأولوية هي سلامة موظفي المنظمة وأمنهم.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة بغزة أن القافلة التي أوقفتها قوات الاحتلال تنقل أدوية لقاحات شلل الأطفال إلى شمال غزة.

إسرائيل توقف قافلة أممية بغزة توقيف قافلة تابعة للأمم المتحدة استجواب فلسطينيين مشتبه بهم الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان