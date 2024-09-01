الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على منطقة قرب الحدود الإثيوبية

وكالات

قال الجيش الصومالي في بيان اليوم الأحد، إنه استعاد السيطرة على منطقة هلجن التابعة لمحافظة هيران قرب الحدود مع إثيوبيا، مؤكدا تدمير عدة قواعد لمليشيات الخوارج في المنطقة.

وكشف الجيش الصومالي، أنه تمكن بالاشتراك مع المقاومة الشعبية من تدمير عدة قواعد لميليشيات الخوارج بمناطق تابعة لمحافظة هيران، وسط البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء الصومالية "صوما" نقلا عن ضباط في الجيش، إلى أن عناصر ميليشيا الخوارج التي تحصنت بمنطقة هلجن، هربت من المكان حينما علمت بقدوم الجيش.

وأوضح الضباط، أن المنطقة باتت تخضع لسيطرة الجيش الصومالي والمقاومة الشعبية، مؤكدين أن العملية ستستمر لحين تحرير المحافظة كاملة من بقايا الميليشيات.

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الجيش الصومالي من عملياته ضد حركة الشباب، ونجح في استعادة السيطرة على مناطق كانت تخضع لمسلحي تنظيم حركة الشباب في وسط البلاد.