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BBC

إعلام عبري: سموتريتش طالب بإصدار أمر بحظر الإضراب المقرر غدًا

10:21 م الأحد 01 سبتمبر 2024

بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طالب المستشارة القضائية للحكومة بإصدار أمر بحظر الإضراب الذي أعلن عنه رئيس نقابة العمال.

ووصف سموتريتش، الإضراب المقرر غدا بأنه غير قانوني، مهددا بأن من سيشارك فيه لن يحصل على أجره.

وأعلنت نقابة العمال الإسرائيلية "الهستدروت"، اليوم الأحد، الإضراب الشامل غدا في المرافق العمالية والاقتصادية في إسرائيل.

وكشفت أن إضراب الغد يشمل وزارات الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد والصحة والتعليم، موضحة أنه سيشمل بلديات القدس وتل أبيب وحيفا مع تعطيل الحافلات في القدس.

ولفت الهستدروت، إلى أنه سيتم تعطيل مطار بن جوريون غدا مع توقف شركات الطيران الرئيسية عن تسيير رحلاتها، مؤكدين أن من الغد سيتوقف الاقتصاد الإسرائيلي.

بدوره، دعا رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية أرنون بار ديفيد، الشعب والمنظمات للخروج بدءا من الليلة للاحتجاج، مضيفا "نحن نتلقى جثثا بدل الحصول على صفقة لذا يجب استعادة الدولة".

سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي حظر الإضراب
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