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BBC

جيش الاحتلال: 90% من سكان مدينة جنين بالضفة نزحوا منها

10:17 م الأحد 01 سبتمبر 2024

عدوان الاحتلال على مخيم جنين

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وكالات

قالت القناة 14 العبرية، اليوم الأحد، إن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن نحو 90% من سكان جنين بالضفة الغربية نزحوا من المدينة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس بلدية جنين نضال العبيدي، إن تكلفة الأضرار الناجمة عن الأنشطة العدوانية الإسرائيلية حتى الآن تتخطى 153 مليون دولار.

وأشار العبيدي في تصريحات لوكالة الأنباء التركية "الأناضول"، إلى أن الأنشطة العدوانية الإسرائيلية في يومها الخامس على التوالي، تسببت في شل حياة السكان العامة والاقتصادية، مؤكدا أن "أوضاع السكان صعبة للغاية، وهناك نقص في المواد الغذائية في الحي الشرقي وفي المخيم نتيجة الحصار".

جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية جنين رئيس بلدية جنين
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