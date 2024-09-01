إعلام عبري: صدام بين نتنياهو وجالانت بسبب محور فيلادلفيا ومفاوضات الأسرى

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاجم وزير الدفاع يوآف جالانت في اجتماع المجلس الأمني وقال إنه ليس أقل حرصا منه على تحرير الأسرى.

ونقلت القناة 13 العبرية عن جالانت قوله، إنه لا يوجد لا متسع من الوقت للأسرى الباقين على قيد الحياة في غزة.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إلغاء قرار المجلس الأمني بشأن بقاء قواتنا في فيلادلفيا يعتبر جائزة لحماس، مشيرا إلى أن المرونة مطروحة لكن ليس في قضية محور فيلادلفيا الذي يشكل أنبوب أكسجين لحماس.

وأكدت صحيفة "هآرتس" نقلا عن نتنياهو، أنه قبل ما تم التوافق عليه مع الأمريكيين لكن لا يمكن إبداء مرونة في قضية أساسية مثل فيلادلفيا.