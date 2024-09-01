إعلام عبري: أكثر من 100 ألف متظاهر في تل أبيب للمطالبة بصفقة مع حماس

أكثر من 100 ألف متظاهر في تل أبيب

وكالات

أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاحد، خروج أكثر من 100 ألف متظاهر في تل أبيب وإغلاق مفارق طرق عدة في أكثر من موقع في إسرائيل.

وكشفت تقارير إعلامية، أن آلاف الإسرائيليين يتوافدون في مظاهرتين أمام وزارة الدفاع بتل أبيب وأمام مجمع المقار الحكومية بالقدس استجابة لدعوات الاحتجاج، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأشارت صحيفة "معاريف"، إلى أن بلديات 4 مدن كبرى هي تل أبيب وجفعاتيم وهود هشارون وكفار سابا أعلنت الانضمام للإضراب والاحتجاجات غدا.

وأعلنت نقابة العمال الإسرائيلية "الهستدروت"، اليوم الأحد، الإضراب الشامل غدا في المرافق العمالية والاقتصادية في إسرائيل.

وكشفت أن إضراب الغد يشمل وزارات الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد والصحة والتعليم، موضحة أنه سيشمل بلديات القدس وتل أبيب وحيفا مع تعطيل الحافلات في القدس.

ولفت الهستدروت، إلى أنه سيتم تعطيل مطار بن جوريون غدا مع توقف شركات الطيران الرئيسية عن تسيير رحلاتها، مؤكدين أن من الغد سيتوقف الاقتصاد الإسرائيلي.

بدوره، دعا رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية أرنون بار ديفيد، الشعب والمنظمات للخروج بدءا من الليلة للاحتجاج، مضيفا "نحن نتلقى جثثا بدل الحصول على صفقة لذا يجب استعادة الدولة".

من جانبه، وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الإضراب المقرر غدا بأنه غير قانوني، مهددا بأن من سيشارك فيه لن يحصل على أجره.