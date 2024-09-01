عائلات الأسرى الأمريكيين بغزة يطالبون نتنياهو بسرعة إبرام صفقة مع حماس

وكالات

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأحد، إن هناك اجتماع افتراضي مرتقب لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع عائلات أسرى أمريكيين بغزة.

ونقلت الشبكة الأمريكية ن عن بيان لعائلات الأسرى الأمريكيين بغزة، مطالبتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة مع حماس وإعادة الأسرى.

وأكدت عائلات الأسرى الأمريكيين بغزة، أن فرص إعادة الأسرى على قيد الحياة معرضة لخطر شديد مع مرور الوقت.

بدورها، علقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الأحد، على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتشال جثامين 6 من الأسرى الإسرائيليين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قائلة إنه يجب القضاء على ما أسمته "التهديد" الذي تشكله حركة حماس على إسرائيل والمواطنين الأمريكيين.

وجاء تعليق هاريس، بعد أن تم الكشف عن جنسية أحد الأسرى المقتولين، وهو إسرائيلي أمريكي.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة عن الحزب الديمقراطي، إن "يدا حركة حماس باتت ملطخة بدماء الأمريكيين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتشال جثامين 6 من الأسرى الإسرائيليين في مدينة رفح جنوبي القطاع، قائلًا إنه تم العثور عليهم في نفق بمفردهم.

وزعم جيش الاحتلال، أن الأسرى تم قتلهم على يد حركة حماس قبل وقت قصير من الوصول إليهم، بينما نفت حركة حماس الاتهامات الإسرائيلية، قائلة إن الأسرى تم قتلهم خلال قصف إسرائيلي.