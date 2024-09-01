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روسيا تقصف مركزًا رياضيًا أوكرانيًا بعد حريق بمصفاة نفط في موسكو

07:58 م الأحد 01 سبتمبر 2024

الدفاع الجوي الروسي

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 158 طائرة مسيرة أوكرانية عبر أكثر من اثنتي عشرة منطقة خلال الليل، منها العاصمة الروسية موسكو، حيث تسبب هجوم بطائرة مسيرة في اندلاع حريق بمصفاة كبيرة لتكرير النفط.

وأصيب عشرات الأشخاص في هجوم صاروخي روسي على مركز رياضي مغطى كبير ومبان أخرى في خاركيف، في حين قصفت القوات الأوكرانية منطقة بيلجورود، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت اللجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية على صفحتها على فيسبوك "لقد تم هدم المجمع الرياضي".

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