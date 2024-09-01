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"سيتوقف الاقتصاد الإسرائيلي".. الهستدروت: إضراب الغد سيعطل مطار "بن جوريون"

07:46 م الأحد 01 سبتمبر 2024

مطار بن جوريون

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وكالات

قالت نقابة العمال الإسرائيلية "الهستدروت"، اليوم الأحد، إن سيجري إضراب شامل غدا في المرافق العمالية والاقتصادية في إسرائيل.

وكشفت أن إضراب الغد يشمل وزارات الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد والصحة والتعليم، موضحة أنه سيشمل بلديات القدس وتل أبيب وحيفا مع تعطيل الحافلات في القدس.

وأشار الهستدروت، إلى أنه سيتم تعطيل مطار بن جوريون غدا مع توقف شركات الطيران الرئيسية عن تسيير رحلاتها، مؤكدين أن من الغد سيتوقف الاقتصاد الإسرائيلي.

بدوره، دعا رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية أرنون بار ديفيد، الشعب والمنظمات للخروج بدءا من الليلة للاحتجاج، مضيفا "نحن نتلقى جثثا بدل الحصول على صفقة لذا يجب استعادة الدولة".

من جانبه، وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الإضراب المقرر غدا بأنه غير قانوني، مهددا بأن من سيشارك فيه لن يحصل على أجره.

مطار بن جوريون الاقتصاد الإسرائيلي إضراب إسرائيل
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