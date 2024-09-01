بعد الإعلان عن إضراب شامل في إسرائيل.. سموتريتش المشاركون لن يحصلوا على أجورهم

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن الإضراب المقرر غدا غير قانوني، مؤكدا على أن من سيشارك فيه لن يحصل على أجره.

وأعلن اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل "الهستدروت"، اليوم الأحد، بدء إضراب اقتصادي شامل في إسرائيل، من أجل الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل، إن الإضراب الاقتصادي الشامل سيبدأ غدًا الاثنين.

وأوضح الهستدروت، أن القرار جاء بعد مباحثات تم الاتفاق خلالها على اتخاذ تلك الخطوة، من أجل تلبية مطالب منتدى عائلات الأسرى في قطاع غزة، في إطار سعيهم للضغط على نتنياهو وحكومته للموافقة على صفقة الأسرى.

وأشار الهستدروت، إلى أن إضراب الغد يشمل وزارات الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد والصحة والتعليم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، استعادة جثامين 6 أسرى إسرائيليين تم العثور عليهم في مدينة رفح.