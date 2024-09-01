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بعد انتشال جثامين أسرى من غزة.. هاريس: يدا حماس ملطخة بدماء الأمريكيين

07:18 م الأحد 01 سبتمبر 2024

كامالا هاريس

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(وكالات)

علقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الأحد، على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتشال جثامين 6 من الأسرى الإسرائيليين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قائلة إنه يجب القضاء على ما أسمته "التهديد" الذي تشكله حركة حماس على إسرائيل والمواطنين الأمريكيين.

وجاء تعليق هاريس، بعد أن تم الكشف عن جنسية أحد الأسرى المقتولين، وهو إسرائيلي أمريكي.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة عن الحزب الديمقراطي، إن "يدا حركة حماس باتت ملطخة بدماء الأمريكيين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتشال جثامين 6 من الأسرى الإسرائيليين في مدينة رفح جنوبي القطاع، قائلًا إنه تم العثور عليهم في نفق بمفردهم.

وزعم جيش الاحتلال، أن الأسرى تم قتلهم على يد حركة حماس قبل وقت قصير من الوصول إليهم، بينما نفت حركة حماس الاتهامات الإسرائيلية، قائلة إن الأسرى تم قتلهم خلال قصف إسرائيلي.

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