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مسؤول أمريكي يطالب بايدن وإسرائيل بضرب مصافي النفط الإيرانية

07:16 م الأحد 01 سبتمبر 2024

ليندسي جراهام

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وكالات

قالت شبكة "أي بي سي" الأمريكية نقلا عن السيناتور ليندسي جراهام، اليوم الأحد، إنه يحث الرئيس جو بايدن وإسرائيل على محاسبة إيران على مصير الأسرى الإسرائيليين المتبقين بغزة.

وطالب جراهام، كلا من الرئيس بايدن وإسرائيل على وضع مصافي النفط بإيران على قائمة الأهداف إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى في غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء السبت، العثور على جثث 6 من أسراه في غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" "عثر الجيش على عدة جثث خلال القتال في قطاع غزة".

وأوضح أدرعي، أن "في هذه المرحلة لا تزال القوات تنشط في المنطقة وتقوم بعملية لانتشال وتشخيص الجثامين والتي يتوقع استغراقها عدة ساعات. نرجو عدم بث الإشاعات".

ليندسي جراهام مصافي النفط الإيرانية جو بايدن إسرائيل الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة أفيخاي أدرعي إيران
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