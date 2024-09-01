"رشوهم بمسدسات المياه".. تظاهرات في دول أوروبية اعتراضًا على الإقبال السياحي

تظاهرات في دول أوروبية اعتراضًا على الإقبال السياح



(وكالات)

شهدت عدد من الدول الأوروبية، تظاهرات واحتجاجات كبيرة في إطار الاعتراض على الإقبال السياحي على بلادهم.

وتركزت تلك التظاهرات في إسبانيا وإيطاليا، حيث قام المواطنون بحمل لافتات كُتب عليها "على السياح المغادرة إلى بلادهم".

ووصل الأمر بقيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على السائحين أثناء تواجدهم في المقاهي، من خلال حمل مسدسات مياه ورشها عليهم أثناء جلوسهم.

وردد المتظاهرون شعارات تقول بإنهم يشعرون وكأن بلادهم تعرضت للغزو من قبل الأغراب، مشددين على ضرورة مغادرة السائحين.