المعارضة الاسرائيلية تدعو إلى مظاهرات للإطاحة بحكومة نتنياهو

غزة – (أ ش أ)

دعت المعارضة في إسرائيل المواطنين إلى الخروج للشوارع والتظاهر للعمل على الإطاحة بحكومة الحالية.

وقال زعيم معسكر الدولة بيني جانتس - في تصريحات أوردتها قناة "آي 24" الإخبارية اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خائف ومتردد ويلعب على عامل الوقت لاعتبارات سياسية بدلا من إنقاذ الأسرى، وطالب جانتس نتنياهو بحماية الأسرى وليس ائتلافه الذي يسيطر عليه المتطرفون.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه عثر على جثث ستة من الأسرى لدى حركة حماس، وذلك في أحد أنفاق رفح جنوبي غزة بعد أن كان يُعتقد أنهم لا يزالون أحياء.