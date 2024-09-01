المفوضية الأوروبية تخصص 1.6 مليار يورو لدعم خمس دول متضررة من كوارث 2023

بروكسل – (أ ش أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية، تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم خمس دول أعضاء هي (إيطاليا، سلوفينيا، النمسا، اليونان، وفرنسا) للتعافي من الكوارث الطبيعية التي وقعت خلال العام الماضي 2023.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان أوردته عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد - أن حزمة المساعدات تشمل 378.8 مليون يورو لإيطاليا لتعويضها عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي وقعت في مايو 2023، بالإضافة إلى 67.8 مليون يورو لإقليم توسكانا الإيطالي جراء فيضانات شهري أكتوبر ونوفمبر 2023.

وأوضح البيان أن حزمة المساعدات تشمل أيضا 428.4 مليون يورو لسلوفينيا، و5.2 مليون يورو للنمسا لمواجهة آثار فيضانات أغسطس 2023، بالإضافة إلى 101.5 مليون يورو لليونان لدعم جهود التعافي بعد فيضانات سبتمبر 2023، وأيضا 46.7 مليون يورو لفرنسا لإصلاح الأضرار التي لحقت بمنطقة أوت دو فرانس في نوفمبر 2023.

وأوضح البيان أن حزمة المساعدات سيتم توفيرها من صندوق التضامن الأوروبي لتغطية جزء من تكاليف عمليات الطوارئ والتعافي في تلك الدول بما في ذلك إصلاح البنية التحتية المتضررة وحماية التراث الثقافي وتنفيذ عمليات التنظيف.

وبدورها، قالت المفوضة المسؤولة عن التماسك والإصلاحات بالاتحاد الأوروبي إليسا فيريرا: "إن صندوق التضامن الأوروبي هو أداة مخصصة لدعم الدول الأعضاء في التعافي بعد الكوارث الطبيعية الكبيرة والتضامن مع المتضررين"، مشيرة إلى أن هذه المساعدات لا توفر فقط الإغاثة والتكاليف الطارئة ولكنها تساعد أيضاً الدول الأوروبية على إعادة البناء بشكل أفضل في ظل التحديات التي تفرضها تغيرات المناخ.

ووفقا للبيان، فإنه من المتوقع أن يتم صرف الأموال بشكل سريع وفوري بعد الموافقة على الاقتراح من قبل البرلمان والمجلس الأوروبي.

وقام صندوق التضامن الأوروبي منذ إنشائه في عام 2002 بتحريك أكثر من 8.6 مليار يورو لدعم 130 كارثة (110 كوارث طبيعية و20 طوارئ صحية) في 24 دولة عضوا بما في ذلك المملكة المتحدة وأربع دول مرشحة (ألبانيا، مونتينيجرو، صربيا، وتركيا).