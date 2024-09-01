اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل يُعلن إضرابًا اقتصاديًا شاملًا

اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل يُعلن إضرابًا ا

(وكالات)

أعلن اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل "الهستدروت"، اليوم الأحد، بدء إضرابا اقتصاديا شاملا في إسرائيل، من أجل الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل، إن الإضراب الاقتصادي الشامل سيبدأ غدًا الاثنين.

وأوضح الهستدروت، أن القرار جاء بعد مباحثات تم الاتفاق خلالها على اتخاذ تلك الخطوة، من أجل تلبية مطالب منتدى عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، في إطار سعيهم للضغط على نتنياهو وحكومته للموافقة على صفقة الأسرى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، استعادة جثامين 6 أسرى إسرائيليين تم العثور عليهم في مدينة رفح.