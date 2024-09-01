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بعد مقتل 6 أسرى.. عائلات الأسرى تطالب نتنياهو بإبرام صفقة بشكل فوري

05:55 م الأحد 01 سبتمبر 2024

عائلات الأسرى

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غزة – (أ ش أ)

هاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحملته مسؤولية إفشال صفقة التبادل والإهمال ومقتل "الأسرى" الستة.

وطالبت العائلات في خطاب موجه الى نتنياهو، حسبما أفادت قناة "آي 24" الإسرائيلية، بإبرام صفقة مع حركة حماس، وبشكل فوري.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق، أنه عثر على جثث ستة من "الأسرى" لدى حركة حماس، وذلك في أحد أنفاق رفح جنوبي غزة بعد أن كان يُعتقد أنهم لا يزالون أحياء.

هذا المحتوى من

Asha
عائلات الأسرى بنيامين نتنياهو مقتل أسرى
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