في خطوة نادرة.. نتنياهو يعتذر لأسرة أسير إسرائيلي فشل باستعادته حيّا

تل أبيب - (د ب أ)

في خطوة نادرة، قدم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذاره اليوم الأحد، لأسرة الأسيرة الراحل ألكسندر لوبانوف لعدم إنقاذه هو وخمس أسرى آخرين كانوا موجودين في غزة أحياء.

وأعلن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء أراد الحديث مع الأسر الأخرى على مدار اليوم.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو "رئيس الوزراء أعرب عن أسفه العميق، واعتذر للأسرة أن دولة إسرائيل لم تنجح في إعادة ألكسندر وخمس أسرى آخرين أحياء".

وكان المستشار العسكري لنتنياهو قد عاد صباحا من زيارة إلى موسكو، هدفها كان مناقشة سبل تحقيق تقدم بشأن جهود وقف إطلاق النار في غزة.

وقد تم التطرق إلى مسألة ألكسندر لوبانوف والأسرى الآخرين خلال لقاء موسكو، ويشار إلى أن لوبانوف، أب لأبنين، ويحمل الجنسيتين الإسرائيلية والروسية.