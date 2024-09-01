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الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا على محور كورسك بلغت 8500 عسكري

04:21 م الأحد 01 سبتمبر 2024

الجيش الاوكراني

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موسكو – (أ ش أ)

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 8500 خلال محاولة التوغل الأوكراني داخل الأراضي الروسية.

وذكرت الدفاع في بيان أوردته وكالة "سبوتنك" "خلال النهار، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 360 عسكريًا و23 مركبة مدرعة، منها أربع دبابات ومركبة قتال مشاة وناقلتي جند مدرعتين و16 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى عدد من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطارية ".ANT/PQ-50

وتابع البيان: "وحدات من مجموعة "الشمال"، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، صدت أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية في اتجاه كورينيفو وألكساندروفكا، وتم إحباط ثلاث محاولات لشن هجمات في اتجاه نيجنيايا باروفايا وبوغريبكي".

وأوضح أن "الطيران الجوي ونيران المدفعية والعمليات العسكرية النشطة استهدفت تجمعات القوى العاملة والمعدات الاوكرانية في مناطق أباناسوفكا، بوركي، فيشنيفكا، جورديفكا، إيفاشكوفسكي، ليوبيموفكا، ليبيديفكا، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، ميرني، نوفويفانوفكا، أوبوخوفكا، أورلوفكا، بليخوفو، تشيركاسي بوريشنوي، روسكوي بوريشنوي وسناجوست".

وأضافت الوزارة أن عمليات الاستطلاع والبحث مستمرة في مناطق الغابات لتحديد وتدمير المجموعات التخريبية المعادية التي تحاول التوغل إلى عمق الأراضي الروسية.

وأشارت إلى أن الطيران الروسي نفذ ضربات على احتياطيات 11 لواء من القوات المسلحة الأوكرانية في 10 مناطق في مقاطعة سومي.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا محور كورسك القوات الأوكرانية
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