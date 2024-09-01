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واشنطن تنفي علمها المسبق بنوايا إسرائيل بشأن عملية الضفة

03:55 م الأحد 01 سبتمبر 2024

البنتاجون

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(وكالات)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأحد، إن الإدارة الإسرائيلية لم تبلغ الولايات المتحدة بشكل مسبق بشأن عمليتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الدفاع الأمريكية، أنها تقوم بالعمل في الوقت الحالي من أجل للحصول على المزيد من المعلومات.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، بذريعة ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية، ولزيادة العمليات الهجومية ضد المستوطنين في الآونة الأخيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الفلسطينيين بينهم أسرى سابقين وأطفال، كما أطلقت النيران على الفلسطينيين ما أدى لارتقاء أكثر من 15 شهيدا وإصابة العشرات.

وجرفت قوات الاحتلال البنى التحتية بعدد من مدن الضفة، وأحرقت النيران في المنازل والممتلكات الخاصة بالفلسطينيين.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية الولايات المتحدة الضفة الغربية إسرائيل
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