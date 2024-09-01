محاولات "تضليل".. حماس تُعلق على اتهامات نتنياهو لها بقتل الأسرى الـ6 في رفح

(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لها بالتورط في مقتل الأسرى الإسرائيليين الذين عُثر على جثامينهم في مدينة رفح، قائلة إن من يتحمل مسؤولية مقتل الأسرة هو "الإرهابي" نتنياهو والإدارة الأمريكية.

واتهمت حركة حماس في بيان لها، الولايات المتحدة بالانحياز نحو الحكومة الإسرائيلية، محملة إياها مسؤولية تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين.

وصرحت حركة حماس، أن الأسرى الـ6 الذين تم العثور عليهم في مدينة رفح، قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي وليس المقاومة الفلسطينية.

وأضافت حماس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقود محاولات "تضليل" من أجل "التنصل" من المسؤولية عن انغلاق المفاوضات، قائلة إن ذلك لن يسقط عنه مسؤولية الجرائم التي ارتكبها.

على جانب آخر، تحدثت حركة حماس، عن تهديدات نتنياهو باستهداف قادة المقاومة الفلسطينية، قائلة إنها " تؤكد عمق الأزمة التي يعيشها وحالة العجز التي يواجهها كيانه".