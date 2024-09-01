بعد استعادة جثث الأسرى الـ6.. نتنياهو يُلغي الاجتماع الأسبوعي للحكومة

تل أبيب - (د ب أ)

ألغى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي كان من المقرر أن يعقد، في أعقاب استعادة الجيش الإسرائيلي جثث ستة أسرى من غزة، أمس السبت، حسبما أكد متحدث باسم الحكومة.

ولم يكشف المتحدث عما كان سيتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء بدلا من ذلك، وما إذا كان سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي أم لا، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء، أمس السبت أنه ألغى زيارة مقررة صباح اليوم الأحد إلى مدرسة ابتدائية في القدس، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد انتشال جثث 6 أسرى من قطاع غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق" تليجرام" أنه تم انتشال الجثث الستة من نفق تحت الأرض في منطقة رفح في منطقة جنوب قطاع غزة.

وأضاف الجيش أن الأفراد الستة تم أسرهم خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.