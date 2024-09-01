بعد العثور على 6 أسرى مقتولين.. رئيس وزراء إيرلندا يكرر دعوته لوقف إطلاق النار في غزة

(وكالات)

وصف رئيس وزراء إيرلندا سيمون هاريس، اليوم الأحد، مقتل ست أسرى إسرائيليين بقطاع غزة بـ "الأمر المثير للغضب".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي. ايه. ميديا) عن هاريس تكراره لدعوته لوقف إطلاق نار فوري ودائم، في أعقاب اكتشاف جثامين ست أسرى في رفح بجنوب غزة أمس السبت.

وزعمت إسرائيل أنهم قُتلوا قبل فترة قصيرة من وصول القوات للنفق الذي تم العثور على الجثث به.

وقال هاريس في بيان "الأخبار الواردة من إسرائيل بشأن مقتل ست أسرى تفطر القلب وتثير الغضب".

ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي، التقارير الواردة عن مقتل الأسرى بـ "المثيرة للاشمئزاز".

وأكد سيمون هاريس، على الحاجة العاجلة لوقف إطلاق نار بشكل فوري ودائم، مطالبًا كلًا من حركة حماس والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بتحقيق ذلك على أرض الواقع.