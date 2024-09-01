الأمين العام للأمم المتحدة يعلق على إعلان إسرائيل استعادة جثامين 6 أسرى

(وكالات)

علق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، على إعلان الجيش الإسرائيلي انتشال جثث عدد من الأسرى الإسرائيليين في مدينة رفح جنوبي القطاع، قائلًا إن إعلان اليوم أكد على الحاجة إلى

الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين وإنهاء كابوس الحرب في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعادة جثامين 6 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أثناء عملية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه لدى وصول القوات إلى مكان تواجد الأسرى تم العثور عليهم مقتولين، زاعمًا أنه تم مقتلهم قبل الوصول إليهم بوقت قصير.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الأسرى الستة قتلوا بقصف إسرائيلي على رفح.