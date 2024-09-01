قيادي في حماس يحمل إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية موت الأسرى

(وكالات)

حمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية عن موت الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن الرشق قوله، في تصريح صحفي اليوم تحميله مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، قائلًا إنه يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف عزت الرشق "الذي يقتل شعبنا يوميا هو الاحتلال بالسلاح الأمريكي والعثور على جثث أسرى في قطاع غزة، لم يتم قتلهم إلا بالقصف الصهيوني، وعلى الرئيس بايدن إن كان حريصًا على حياتهم أن يوقف دعمه لهذا العدو بالمال والسلاح والضغط على الاحتلال لإنهاء عدوانه فورًا".

وشدد الرشق على أن الذي سيدفع ثمن الجرائم المرتكبة وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني منذ 11 شهرًا هو نتنياهو وحكومته "المتطرفة" وكل الداعمين لهم.

وحمل الرشق الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي مسؤولية الجرائم اليومية وحرب الإبادة في قطاع غزة، التي بلغت حتى الآن أكثر من 150 ألف شهيد وجريح، 69 % منهم أطفال ونساء.

وقال إنّ "التاريخ سيذكر بايدن وهو يغادر البيت الأبيض بأنه كان شريكاً وداعماً لمجرمي الحرب نتنياهو وعصابته".

وأكد أن "حماس كانت حريصة أكثر من بايدن على حياة الأسرى لديها، ولهذا وافقت على مقترحه بالخصوص وعلى قرار مجلس الأمن، بينما رفضهما نتنياهو، واستسلمت إدارته لشروط نتنياهو، الهادفة لتعطيل التوصل لاتفاق، حفاظاً على سلطته".

وأعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثث ستة محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بقطاع غزة، مؤكدا تحديد هوياتهم.