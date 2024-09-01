إعلان

BBC

الأونروا تُعلن بدء حملة تطعيم شلل الأطفال في وسط غزة

01:57 م الأحد 01 سبتمبر 2024

التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

غزة - ( د ب أ)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، بدء الأطفال في قطاع غزة بتلقي لقاح شلل الأطفال في النصيرات بوسط القطاع.

وأعلنت وكالة الأونروا، عن بدء حملتها من خلال منشور على حسابها بمنصة "إكس".

وأفادت الأونروا في بيانها "يقوم أكثر من 200 من فرقنا بإعطاء اللقاحات في 28 منشأة صحية تابعة لنا ويتنقلون من خيمة إلى خيمة".

وتهدف حملة التطعيم إلى الوصول إلى أكثر من 90% من الأطفال دون سن العاشرة. ولتحقيق هذه الغاية، من المقرر أن تكون هناك هدن إنسانية مؤقتة ومحلية خلال الحملة.

وتم إعطاء جرعات اللقاح الأولى في مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أمس السبت.

ومؤخرا، تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بشلل الأطفال منذ 25 عاما في الأراضي الفلسطينية.

تطعيم شلل الأطفال غزة الأونروا طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن حول سد النهضة: مستعدون لحماية مقدراتنا

إعلان

إعلان

* مسلم ومسيحي .. ملحمة في بني سويف للسيطرة على حريق المطرانية -صور