الأونروا تُعلن بدء حملة تطعيم شلل الأطفال في وسط غزة

التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة

غزة - ( د ب أ)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، بدء الأطفال في قطاع غزة بتلقي لقاح شلل الأطفال في النصيرات بوسط القطاع.

وأعلنت وكالة الأونروا، عن بدء حملتها من خلال منشور على حسابها بمنصة "إكس".

وأفادت الأونروا في بيانها "يقوم أكثر من 200 من فرقنا بإعطاء اللقاحات في 28 منشأة صحية تابعة لنا ويتنقلون من خيمة إلى خيمة".

وتهدف حملة التطعيم إلى الوصول إلى أكثر من 90% من الأطفال دون سن العاشرة. ولتحقيق هذه الغاية، من المقرر أن تكون هناك هدن إنسانية مؤقتة ومحلية خلال الحملة.

وتم إعطاء جرعات اللقاح الأولى في مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أمس السبت.

ومؤخرا، تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بشلل الأطفال منذ 25 عاما في الأراضي الفلسطينية.