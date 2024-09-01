الأطباء يعلنون "إغلاقا كاملا" لجميع المستشفيات العامة والخاصة في جميع أنحاء بنجلاديش

دكا - (د ب أ)

أعلن الأطباء في أنحاء بنجلاديش، اليوم الأحد، "إغلاقا كاملا" لجميع المستشفيات العامة والخاصة، في إطار مطالبتهم ببيئة عمل آمنة، بعد الهجوم على أطباء بمستشفى كلية الطب في دكا.

وأفادت صحيفة "دكا تريبيون" بأن أحد الأطباء أعلن عن الإغلاق في مستشفى كلية الطب.

وقال إنهم سيقدمون موجزا لمطالبهم في الساعة الثانية ظهرا، وقد أظهرت الممرضات أيضا تضامنهن مع الأطباء.

وتشمل مطالب الأطباء إلقاء القبض على الجناة ومعاقبتهم بصورة صارمة، ونشر قوات الأمن، ومن بينهم قوات الجيش، في المستشفيات بجميع أنحاء البلاد، وتجنيد عناصر شرطة تحت إشراف المديرية العامة للخدمات الصحية، وسن قوانين السلامة الصحية وتطبيقها.

وحذروا من وجود إغلاق كامل لجميع الخدمات الطبية في البلاد، بما في ذلك العمليات الجراحية، في المستشفيات العامة والخاصة، حتى يتم تلبية مطالبهم.