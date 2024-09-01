الجيش الباكستاني يقتل 37 إرهابيًا في منطقة تيراه

روالبندي- (د ب أ)

أعلنت باكستان، اليوم الأحد، مقتل 37 "إرهابيا" حتى الآن وإصابة 14 آخرين، في العمليات الاستخباراتية المستمر ، التي يشنها الجيش الباكستاني، في منطقة "تيراه" بإقليم "خيبر-باختونخوا".

وذكر الجيش الباكستاني أنها "خسارة فادحة للإرهابيين، منذ 20 أغسطس، في سلسلة من العمليات التي تم تنفيذها في وادي تيراه استنادا إلى معلومات استخبارية . وأسفر ذلك عن نجاحات هائلة"، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية.

وقال قائد فيلق الحدود، أمير نواز خان إن أفراد الأمن تصدوا بحزم لتوغل الإرهابيين من أفغانستان ويقومون بتحركات ضد مخابئهم في تيراه.

يشار إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعا مثيرا للقلق من حيث أعداد الحوادث المرتبطة بالإرهاب في البلاد بشكل عام، وفي خيبر باختونخوا بشكل خاص، حيث قُتل ما لا يقل عن 470 فردا من قوات الأمن والمدنيين في الإقليم.