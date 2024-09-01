بينهم صحفية.. قوات الاحتلال تعتقل 36 فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية

(وكالات)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 36 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن من بين المعتقلين صحفية، وأربع طالبات من الخليل، إضافة إلى أسرى سابقين.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن "عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في شمال الضفة منذ خمسة أيام ارتفع لنحو 110 فلسطينيا.

وأشار البيان، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.