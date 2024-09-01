بعد العثور على جثامين 6 أسرى.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو رجال الأعمال إلى الإضراب

(وكالات)

دعا زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، اليوم الأحد، الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية "الهستدروت" وأصحاب الأعمال إلى الإضراب، بعدما تم الإعلان عن انتشال جثث أسرى إسرائيليين.

وأفاد لابيد "أدعو الهستدروت وأصحاب الأعمال والسلطات المحلية إلى إغلاق الاقتصاد . البلاد تنهار. لا يمكن أن تستمر على هذا النحو".

وقال لابيد لقد كان الأسرى أحياء لكن نتنياهو ومجلس وزراء قرروا موتهم وعدم إنقاذهم.

وأضاف لابيد، أن صفقة تبادل الأسرى لا يزال من الممكن إبرامها، في ظل في أن هناك أسرى أحياء، مشيرًا إلى أن نتنياهو لا يرغب في إتمام الصفقة لأسباب سياسية حسب صحيفة "جيروزاليم" بوست الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم انتشال جثامين 6 أسرى إسرائيليين من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم انتشال الجثامين الـ6 من نفق تحت الأرض في منطقة رفح في منطقة جنوب قطاع غزة، وتم نقلها إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أنه تم قتلهم قبل الوصول إليهم بوقت قصير.